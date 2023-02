Bienvenue à la ferme lance les anniversaires en exploitation agricole

Nouveauté de l'année 2023 : les membres de Bienvenue à la ferme peuvent organiser des anniversaires en exploitation agricole pour les enfants. Une prestation, lancée officiellement au salon de l'agriculture dimanche 26 février, qui s'ajoute à l'offre déjà très diversifiée d'activités.

Voir la stratégie de développement de Bienvenue à la ferme pour 2023-2025.

Une fête d'anniversaire grandeur nature au Sia

Ce jour-là, Céline Vidril, agricultrice du réseau, avait concocté pour les familles présentes une fête comme elle en propose dans sa ferme située dans les Hauts-de-France, mais sur le stand des chambres d'agriculture, avec de nombreuses animations agricoles : jeux de toucher, sculptures de ballons et bien sûr goûter, aux côtés de la mascotte Fleur. Tout au long du Sia, les visiteurs de moins de 12 ans, sur le salon le jour de leur anniversaire, ont droit à un cadeau.

La mascotte Fleur :

« 84 % des Français organisent une fête d’anniversaire pour leur(s) enfant(s) et 50 % des familles ont déjà réservé une activité en dehors du domicile, à la ferme par exemple, selon le Baromètre Funbooker de l'Institut d'études marketing et d'opinion CSA (1 000 parents interrogés) », fait remarquer dans un communiqué le réseau, dont 180 producteurs et productrices exposent au salon de l'agriculture cette année.

Les mercredis, samedis après-midi et lors des vacances scolaires, en fonction des saisons et de leur âge (accessible aux 4-12 ans), les enfants peuvent assister et/ou participer pendant 2h30 aux soins aux animaux et aux cultures, et à la fabrication des produits fermiers qui seront dégustés lors du traditionnel goûter où sont soufflées les bougies.

(©Bienvenue à la ferme)

Cahier des charges et accompagnement du réseau

Comme pour vendre des produits fermiers, et tout accueil de public dans des exploitations (visites, ateliers, restauration, hébergement, pour les particuliers, les groupes, les scolaires...), les exploitants intéressés sont accompagnés par Bienvenue à la ferme et des chambres d’agriculture : réglementation, marketing, outils pédagogiques et de communication, conception des animations, formation et échange entre adhérents, etc.

Mais également d'un cahier des charges commun et de la force d'une marque nationale, reconnue en matière de circuits courts et d'agritourisme. Une cinquantaine de producteurs sont d'ores et déjà référencés sur le site bienvenue-a-la-ferme.com, dans l'onglet Vivez fermier/ Découvrir et s'amuser/Anniversaire à la ferme et sur une carte interactive. Chacun fixe son tarif dans une fourchette de 95 et 120 euros pour un groupe de 10 enfants.

Cela complète bien mes activités d'accueil.

De bons retours ont été recueillis après les premières expériences réalisées. Emmanuelle Duchateau entre autres, à la ferme éponyme dans le Pas-de-Calais (département à l'initiative du projet avec le Nord), déclare « s’amuser autant » que les petits convives. « Les anniversaires à la ferme m’ont permis de compléter mes activités d’accueil », ajoute l'agricultrice qui accueillait déjà des écoles. La différence : on communique sur le métier d'agriculteur sous un angle non plus strictement pédagogique, mais ludique.

De leur côté, les enfants semblent aussi apprécier. « "Est-ce qu’on revient l’année prochaine ?" ont demandé les copains de ma fille », témoigne une maman dans la même région. « Les anniversaires à la ferme, en pleine nature et au contact des animaux ne sont pas des anniversaires comme les autres », conclut-elle.