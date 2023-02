61 % des Français pourraient payer plus cher les produits agricoles

La plateforme web Pourdebon.com(1), spécialisée dans les circuits courts agricoles, présente pour le salon de l'agriculture 2023 les principaux résultats du baromètre annuel sur ce mode de consommation, effectué avec l'institut de sondage Kantar(2) depuis 2021.

(1) Créée en 2016, elle collecte les produits sur les exploitations et les livre chez les consommateurs en moins de 24 h, sans stockage intermédiaire. 600 producteurs et 20 000 produits sont référencés. Depuis son lancement, elle en a commercialisé 1 million.

(2) entre le 3 et 6 février 2023 sur le panel Kantar Profiles auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 1 000 individus.

Fréquence d'achat : une fois/mois pour 61 % des Français.

Un chiffre stable malgré l'inflation alimentaire. 71 % des 25-34 ans achètent même des aliments en circuits courts plusieurs fois par mois.

La principale motivation : "la juste rémunération des producteurs".

Viennent ensuite : "le goût et la qualité des produits" (78 %), "la préférence pour une production française" (54 %, + 1 point en un an), "la relation de proximité avec le producteur" (52 %, + 1 point également).

Côté prix : 61 % se déclarent "prêts à payer 5 à 15 % plus cher".

Ceci afin de mieux rémunérer les agriculteurs justement et de consommer des produits de qualité. Alors la question de la rémunération semble préoccuper davantage les 65-74 ans (57 % vs 31 % chez les plus jeunes), ce sont les 18-34 ans qui accepteraient le plus facilement un effort financier, principalement en région parisienne : 76 % contre moins de 50 % pour la classe d'âge précédemment citée.

Les denrées les plus consommées : les fruits et légumes (77 %), le fromage (50 %) et la viande (47 %).

Les moyens d'approvisionnements : points de vente physiques (79 %).

Les applications et les sites internet progressent cependant de 4 % par rapport à l’année dernière. 14 % des achats en circuits courts se font en ligne avec livraison à domicile (+ 1 point comparé à 2022), à 26 % en Île-de-France assez logiquement. À noter, la deuxième région suivant de près : la Normandie avec 24 %.

La région la plus consommatrice : le Sud-Ouest (achats fréquents pour 35 % des habitants). En bas du classement : le Nord-Est (21 % n'achètent jamais en circuits courts).

Le frein majeur : l'accessibilité des denrées pour 26 % des personnes interrogées (+ 7 % versus 2022).

C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où les trouver. « De manière générale, le prix ne semble pas freiner les achats, puisque cet item régresse de 3 points par rapport à 2022 passant de 36 à 33 % », détaille Pourdebon.com. C'est chez les 65-74 ans qu'il paraît le plus rebutant (44 %). Pour 19 % des 18-24 ans, eux, ce serait plutôt un manque d'intérêt.