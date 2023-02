Manifestation d'agriculteurs à Mont-de-Marsan pour l'accès à l'eau

Les manifestants venus de quatre départements du Sud-Ouest (Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Gers et Landes) à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs ont marqué un premier arrêt pour déverser de la paille devant la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Dans un communiqué, les deux syndicats accusent la DDTM d'avoir transmis « avec maladresse et précipitation » une « version non amendée » de l'Autorisation unique pluriannuelle (AUP), leur permettant de pomper 1 800 mètres cubes d'eau par hectare, à l'Autorité environnementale, qui a rendu selon eux un avis « négatif » et « critique ».

« Il y a une ambiance négative autour de l'eau, ce sera bientôt un péché d'irriguer », a lancé à la foule François Lesparre, président de la FDSEA 40, pendant qu'une délégation était reçue par la préfète des Landes.

« 2022 a été une révélation sur le fait qu'on manquait d'eau mais la seule variable d'ajustement choisie c'est de baisser les quotas », a regretté son homologue pour les Hautes-Pyrénées, Christian Fourcade, déplorant qu'il n'y ait pas eu dans son département « de construction d'ouvrage pour le stockage d'eau depuis 1830 ».

A lire aussi : Dans une vallée agricole de l'Aquitaine, de précieuses retenues en manque d'eau

« On en a ras-le-bol, on tape sur les agriculteurs, mais notre but ce n'est pas d'assécher la planète », a encore déclaré Marlène Duru, salariée agricole landaise de 27 ans, qui redoute de devoir renoncer à un projet de production de fruits rouges si l'accès à l'irrigation est restreint.

En janvier, le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) se disait « assez pessimiste » sur la disponibilité l'été prochain de l'eau souterraine, qui fournit deux tiers de l'eau potable et un tiers de l'irrigation agricole.

« La France subit une sécheresse météorologique préoccupante », a averti mardi Météo-France, en confirmant que le pays venait de vivre une « série de 31 jours consécutifs » sans véritable pluie, « du jamais vu durant un hiver météorologique ».

« Je ne suis pas inquiet, nous ne sommes qu'en février. S'il ne pleut pas d'ici fin mai, là ce sera plus inquiétant », relativise Serge Dubroca, 60 ans, producteur de maïs dans les Landes. « Il n'y a pas besoin d'affoler les gens pour rien du tout, on est tout de même ici dans une région océanique arrosée ».