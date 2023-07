La gamme Venta de Kuhn s'étoffe avec l'arrivée du modèle 330

Lors de sa conférence de presse européenne, Kuhn a dévoilé ses nouveautés pour le salon allemand Agritechnica. Entre dans la gamme des semoirs pneumatiques le modèle Venta 330 de 3 mètres de largeur de travail, disponible en 20 ou 24 rangs correspondants à des écarts entre-rangs de 15 et 12,5 cm. L'outil bénéficie d’éléments semeurs de type SeedFlex 100 à doubles disques, décalés de 41 mm pour une meilleure ouverture du sillon. Ils sont montés sur parallélogramme déformable et profitent de roulettes de rappui permettent de gérer la profondeur de semis. Sans oublier de renforcer le contact terre/graine, améliorant la régularité de la levée. Les éléments sont répartis sur deux rangées espacées de 15 cm. De quoi éviter le bourrage en présence de résidus végétaux. Question pression de terrage, chaque élément peut avoir jusqu’à 40 kg que l'opérateur règle en fonction de l'espèce et du terrain. Là encore, l'objectif est de maintenir la profondeur de semis suffisante et de garantir le bon rappui en conditions sèches si le semis s'effectue à grande vitesse.

L'Alsacien propose désormais plusieurs solutions électroniques pour s’adapter à tous types de tracteurs. Soit l'exploitant pilote son semoir via le terminal Isobus VTI 60, le CCI 800 ou le CCI 1200. Sans oublier les autres modèles, quelle que soit la marque, pourvu qu'il soit compatible Isobus. Pour ceux qui ne bénéficient pas de l'Isobus, pas de panique. Le terminal Kuhn VT 30 est aussi accessible. Il suffit d'un câble d’alimentation pour le faire fonctionner. Ce qui est donc nouveau puisque jusqu'à là, les semoirs Venta 100 étaient équipés du terminal Quantron S-2 non compatible Isobus.

Attelage simple et rapide

Tous les modèles de la gamme sont évidemment compatibles avec les herses rotatives HRB 302, HRB 303, HR 304 et HR 3004. De quoi travailler avec des tracteurs dont la puissance peut atteindre 250 ch. Atteler/dételer est un jeu d'enfant grâce aux pièces d’adaptation spécialement conçues pour gagner du temps. Le semoir est directement fixé sur le châssis de la herse rotative et sa trémie de 850 litres est avancée au maximum. Le centre de gravité de la machine est plus proche du tracteur. Ce qui améliore la manœuvrabilité, nécessite moins de capacité de relevage et offre davantage de visibilité sur les éléments semeurs. De quoi s'adapter aussi aux tracteurs de pus faible puissance, à partir de 120 ch d'après la marque.

Côté dosage, le dispositif volumétrique à entraînement électrique assure la précision du débit, variant de 1 à 430 kg/ha. Quelle que soit la taille de la graine, pas besoin de changer quoi que ce soit. Point de vue réglages, tout est simple et rapide. Par exemple, le réglage de la profondeur de semis est centralisé en deux points, et totalement indépendant du réglage de la profondeur de travail de la herse rotative. Le doseur est accessible et possède un bouton marche/arrêt dont le rôle est de lancer ou d’interrompre l’essai de débit, sans avoir à retourner en cabine.