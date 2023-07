Une proposition de loi écologiste pour « enrayer le déclin de la haie »

« Les haies continuent à être détruites en France » et « ça va en s'accélérant », a déploré Daniel Salmon, citant un récent rapport du ministère de l'agriculture qui mentionne une perte annuelle moyenne de « 23 571 km entre 2017 et 2021 », contre « 10 400 entre 2006 et 2014 ». En face, « au mieux » 3 000 km sont replantés. Et 450 000 km « sont en mauvais état ».

Considérées comme « un obstacle à la productivité » lors du développement de la mécanisation, les haies sont pourtant des réserves de biodiversité, « en particulier des insectes pollinisateurs », un rempart contre l'érosion des sols, une protection contre la sècheresse, un abri pour les prédateurs de ravageurs, un pare-vent..., a énuméré Joël Labbé.

Le texte proposé par les sénateurs écologistes prévoit d'inscrire dans la loi des objectifs chiffrés de développement des haies, visant 100 000 km de plus d'ici à 2030. Il propose la création d'un « label » de gestion durable des haies. Il entend encourager le développement de filières bois de haie et prévoit un crédit d'impôt pour les exploitations agricoles bénéficiant de la certification de gestion durable des haies.

Les écologistes espèrent rallier des sénateurs de tous bords, pour aboutir à une proposition de loi « transpartisane ».

Selon le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), publié fin avril, « depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français », soit environ 1,4 million de kilomètres.

Le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, avait indiqué au moment de sa publication qu'« une concertation » serait engagée avec la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, « pour construire un "pacte en faveur de la haie" ».

