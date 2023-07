Un climat plus frais et humide attendu en Europe de l’Ouest

Les cartes météo se montrent désormais plus rassurantes en Europe de l’Ouest. Des pluies régulières et des températures plus douces sont en effet annoncées dans l’Hexagone et en Allemagne sur la fin juillet et l’ensemble du mois d’août. Ces apports devraient ainsi profiter au bon développement des cultures de printemps et aux premiers semis de colza. Les dernières moissons de céréales d’hiver risquent en revanche de s’en trouver ralenties.

Les travaux peinent également à progresser en Russie en raison de pluies trop fréquentes et les cartes météo annoncent une persistance des averses dans le sud du pays et le district fédéral Central. Les variétés de printemps commencent également à enregistrer des cumuls excessifs. Aux US, c’est à l’inverse un climat sec qui préoccupe les producteurs de maïs et de soja dans la Corn Belt.

Une nouvelle vague de chaleur avec des pics supérieurs à 40 °C vient en outre de nouveau toucher une large partie du Midwest actuellement. Les blés de printemps au Nord des US et au Canada souffrent également encore d’un déficit hydrique majeur. En Argentine en revanche, la tendance est à l’amélioration avec des pluies régulières et bénéfiques aux cultures de blé enregistrées depuis plusieurs semaines.

