Le retour des pluies est annoncé aux États-Unis

Après un mois d’août frais et humide bénéfique aux cultures de printemps, l’Hexagone entame le mois de septembre avec une rapide montée des températures et une absence de précipitations notables sur les radars. Ce climat sec et chaud devrait favoriser la bonne avancée des semis de colza et des premières récoltes de tournesol et de maïs.

Aux US, la canicule et l’absence de pluies ont durement touché les cultures de maïs et de soja ces deux dernières semaines. La vague de chaleur devrait toutefois reculer ces prochains jours tandis que des pluies sont finalement annoncées en fin de semaine au cœur de la Corn Belt. Les pluies se sont à l’inverse de nouveau raréfiées au Canada, ce qui a permis une accélération des récoltes en cours.

Sous surveillance, le climat argentin a également manifesté des signes d’améliorations depuis le début du mois. Des pluies généreuses ont en effet touché le cœur des zones de production de blé d’hiver. Les premiers semis de maïs devraient également profiter de ces récents apports. En Australie en revanche, de nombreuses parcelles souffrent encore d’un déficit hydrique critique.

