25e RDV agri « Les coopératives, une solution pour demain ? »

Comment les coopératives agricoles peuvent-elles contribuer à bâtir l'avenir de l'agriculture ? Alors que les agriculteurs « reprochent souvent aux gros groupes de ne pas toujours avoir les pieds sur terre, comment peuvent-ils améliorer leurs rapports avec leurs adhérents » ? Ces questions, Thierry agriculteur d'aujourd'hui les posera au président de Terrena, Olivier Chaillou, pour son 25e RDV agri ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube.

Quel rôle les coopératives agricoles peuvent ou doivent-elles jouer pour construire l'agriculture de demain ? Comment peuvent-elles aider les agriculteurs à répondre « aux demandes sociétales de plus en plus pressantes » et à mieux valoriser leurs productions ? Sur ce dernier point, la marque "La nouvelle agriculture" apporte-t-elle une réelle plus-value ? De manière générale, « les grands groupes doivent-ils évoluer » pour se rapprocher de leurs adhérents qui leur « reprochent de ne pas toujours avoir les pieds sur terre » ?



les Le précédent RDV agri portait également sur un thème prospectif :les semences de demain

Thierry Bailliet, alias Thierry agriculteur d'aujourd'hui, consacre son 25e RDV agri à ces questions essentielles pour l'avenir de la production agricole et la place du système coopératif au sein de celle-ci. Il a invité Olivier Chaillou, président de Terrena, à y répondre ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube.

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net