24e RDV agri « Quelles semences pour demain ? »

À quoi ressembleront les semences de grandes cultures d'ici 10, 20 ou 30 ans, voire davantage ? Pour le savoir, il suffit de regarder le 24e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube.

Comme l'indique le titre de son émission, le producteur du Pas-de-Calais invite Emmanuel Lesprit et Guillaume Le Duff, de l'Union française des semenciers (UFS), à « semer l'avenir » de la filière.

RDV agri, c'est quoi ?



état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :