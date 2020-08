Crise sanitaire 34 % des Français feront plus attention à l’origine des produits alimentaires

Si la crise sanitaire a constitué un choc pour l’ensemble de la population et a modifié certaines habitudes de consommation, elle n’a pas provoqué pour autant de révolution dans le rapport des Français au développement durable. Néanmoins, 34 % d’entre eux disent qu’ils feront à l’avenir plus attention à l’origine des produits alimentaires, indique un sondage publié en juillet.

Le confinement et les semaines qui ont suivi ont un peu modifié l’attention des Français sur un certain nombre de sujets ayant trait à l’environnement et à leur mode de vie, révèle une étude réalisée fin juin par Harris Interactive pour 4D et WECF et rendue publique en juillet (enquête réalisée en ligne du 22 au 25 juin 2020, sur un échantillon représentatif de 1 040 personnes).

Ainsi, 38 % des Français ont fait plus attention à l’origine des produits alimentaires qu’ils consomment au cours des dernières semaines. Il s’agit du domaine qui a suscité le plus d’attention, devant l’état de santé général (34 %), la consommation de façon plus large (31 %), ou encore la production de déchets (29 %).

Une tendance qui va se poursuivre

Et cette attention devrait se poursuivre à plus long terme, puisque 34 % des Français interrogés déclarent qu’ils seront également attentifs, à l’avenir, à l’origine des produits alimentaires qu’ils consomment.

La biodiversité sera également un domaine de vigilance pour 25 % des sondés, davantage chez les moins de 35 ans (32 %) que chez les plus de 50 ans (21 %) alors que l’importance accordée à l’origine des produits alimentaires est quasiment similaire chez les jeunes (35 %) et chez plus de 50 ans (33 %).

À noter que les motivations principales des changements de consommation restent la santé, pour 51 % des personnes interrogées, la possibilité de faire des économies (43 %) et la protection de l’environnement, du climat et de la biodiversité (43 %).

À l’avenir, 68 % des Français souhaitent que la société française accorde une place plus importante qu’aujourd’hui à la santé et au bien-être de tous, notamment via une alimentation et une agriculture plus durable, révèle aussi le sondage. 63 % estiment que la société devrait s’attacher davantage à l’action en faveur du climat, de la planète et de la biodiversité, 59 % à l’éducation et à la formation pour répondre aux défis de la transition écologique, et 49 % à la compétitivité de la France au niveau mondial.

