Vu sur les réseaux Avec la canicule, les agriculteurs s'organisent pour cette moisson 2022

Avec la canicule, les agriculteurs s'organisent pour cette moisson 2022

La moisson est toujours une période de travail intense. Mais avec la vague de chaleur exceptionnelle et la sécheresse actuelle, les agriculteurs doivent redoubler de vigilance cette année encore. 15 départements sont en vigilance canicule rouge ce lundi 18 juillet et 69 en vigilance orange.

Extincteurs à disposition, nettoyage du matériel pour éviter l'accumulation de poussières et de paille... Les agriculteurs multiplient les actions de prudence face à cette vague de chaleur exceptionnelle pendant la moisson.

En témoignent leurs partages sur les réseaux sociaux :

A 15h il faisait 41,7° à Biscarrosse et 40,5° à Nantes. Ce sont déjà des records absolus pour ces 2 villes alors que les températures n'ont pas encore atteint leur maximum à cette heure là.

15 départements en vigilance canicule rouge et 69 en vigilance orange... pic.twitter.com/ln0QuJZ1nZ — Evelyne Dhéliat (@EvelyneDheliat) July 18, 2022

La présence d'un déchaumeur attelé à un tracteur dans la parcelle est aussi devenue un indispensable pour limiter les risques en cas de départ de feu...

Moissonneuse et déchaumeur dans la même parcelle ?? merci au @Sdis02 #moisson2022 pic.twitter.com/Ux7oqZkmhV — Frédéric Legros (@CroixChamaillot) July 18, 2022

Ca chauffe ca chauffe @SergeZaka, Attention ??. 5ha d'orge en fumée, en cause le fauchage de la luzerne juste à côté. #soyezprudent #moisson pic.twitter.com/CDbUNJytJG — Jean-Baptiste Vervy (@Jbvervy) July 17, 2022

Tôt le matin et tard dans la nuit...

... les journées de travail des agriculteurs s'allongent encore pendant la période pour avancer au maximum lorsque les températures sont plus favorables :

#MondayMotivation #lundimotivation

Récolte a la fraiche depuis 5h du matin...pour faire du bon travail et limiter les risques pour le matériel et les hommes.



Bon courage a tous. #StaySafe #fragtw pic.twitter.com/89AOVcjp9z — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) July 18, 2022

Il fait meilleur pour travailler maintenant ?? bonne nuit aux concernés #FrAgTw #moisson2022 pic.twitter.com/aTbVEjjkWN — Furious Asm ???? (@Arnaud_OPC) July 16, 2022

« En raison du risque extrême de feux d'espaces naturels », un arrêté préfectoral a d'ailleurs interdit les travaux dans les champs ce lundi 18 juillet entre 14 et 18 h :

13h59... interdiction @Prefet27 de moissonner pendant les heures les + chaudes...??

Pas de sieste mais dépoussiérage pour continuer ce soir #moisson2022 atypique

Responsables, on limite les risques ?? pic.twitter.com/VQNV8mKggi — Lievens Gilles ?????? (@GillesLievens) July 18, 2022

13h57 on sort du champ remorque pleine on y retournera... plus tard



Même s'il n'y a quasiment aucun risque de feu à ramasser de la paille, un arrêté préfectoral ça se respecte pic.twitter.com/srJ1nOT6Wk — Antoine Thibault (@AgriSkippy) July 18, 2022

Un samedi intense aujourd’hui avec 7 #inter #fen et malheureusement 194 hectares de surface brûlée

Mais l’action efficace des 150 #sapeurspompiers a permis de sauver un hameau d’une dizaine d’habitations et des bâtiments agricoles entre autre

Demain #tousVigilants ???? pic.twitter.com/3YmzkRs1eg — Sapeurs-pompiers de l'Eure / SDIS27 (@sdis27) July 16, 2022

Selon MeteoNews, cette canicule devrait se poursuivre mardi et se déplacer vers les régions centrales et les frontières de l'est avec des pointes à 40 °C, tandis que l'air devrait devenir rapidement plus respirable sur la façade atlantique. Bon courage à tous !

