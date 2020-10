Consommation Bon début de campagne pour les achats de pommes de terre

Les achats de pommes de terre ont progressé de plus de 3 % sur la période du 10 août au 6 septembre, a indiqué le CNIPT, qui incite cependant à relativiser cette hausse, plus minime si on la compare à la moyenne des trois dernières années.

Avec une augmentation de 3,1 %, par rapport à l’année dernière, des achats de pommes de terre par les ménages entre le 10 août et le 6 septembre, le début de campagne de commercialisation est plutôt positif, relève le CNIPT dans une note publiée en octobre. « Cette progression est néanmoins à nuancer car elle ne représente que + 0,9 % par rapport à la moyenne sur trois ans », précise l’interprofession. La fréquence d’achat est en recul de - 1,1 %, mais le panier moyen par acte d’achat progresse de 1,7 %, à 2,57 kg. Les quantités achetées par les ménages sont en hausse de 2,7 % en grande distribution, où l’ensemble des canaux sont en hausse à l’exception des achats dans les enseignes « à dominante marques propres » (- 16,2 %). Dans les circuits spécialisés, les quantités achetées progressent de + 5,3 %. En fonction des conditionnements, l’évolution diffère en GMS : + 9,1 % pour le petit format de 1 à 2 kg, - 5,9 % pour le 2,5 kg, et +40,9 % pour le 5 kg. « Le vrac se redresse (+ 3,5 %) après deux années de baisse sur cette même période », précise le CNIPT. Le prix était en moyenne de 1,18 €/kg, soit - 11,6 % par rapport à l’année précédente à la même période. Lire aussi >> Pommes de terre : les emblavements 2021 devraient baisser d'au-moins 15 %, selon le NEPG

