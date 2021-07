Fertilisation « Calculez le pouvoir fertilisant de vos produits organiques en quelques clics »

Arvalis propose un nouvel outil en ligne, accessible gratuitement, pour « calculer en quelques clics l’effet fertilisant des produits organiques ou biosourcés, tels que les effluents d’élevage ou les engrais issus du recyclage de produits organiques ». L'outil référence déjà 98 produits organiques.

« Conçu pour les agriculteurs, l’outil "Fertiliser avec des produits organiques ou biosourcés" permet d’estimer simplement la composition en N, P, K et Mg des matières fertilisantes d’origine résiduaire (MAFOR). En fonction du type de culture, de la période et du mode d’apport prévus, l’outil indique si l’épandage est conseillé, possible ou déconseillé d’un point de vue agronomique », explique Arvalis.

« L'outil indique aussi, pour chaque élément, si le plan de fertilisation prévu est insuffisant, à l'équilibre ou en excès par rapport aux besoins théoriques prévisionnels. Cela permet également de calculer d’éventuelles doses complémentaires à apporter en fonction du type de produit. »

« 98 produits organiques ou biosourcés sont désormais accessibles dans la simulation. La base de données comprend non seulement les effluents d’élevage, mais également des produits organiques issus du recyclage (composts, effluents urbains, effluents industriels, digestats…). »



> Voir Cet outil développé par Arvalis, a été mis à jour dans le cadre du projet ReNu2Farm soutenu par le programme Interreg Nord-Ouest Europe, dont l’objectif est de limiter la dépendance aux ressources minières épuisables.> Voir l'outil "Fertiliser avec des produits organiques ou biosourcés"

