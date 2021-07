Partenariat Cérience et Frayssinet allient leur forces pour les biostimulants

Cérience, l'agronome semencier, et Frayssinet viennent d'annoncer un « partenariat stratégique pour la mise en marché des biostimulants en techno-semences ».

« Après un premier accord concernant la distribution du produit Microsyr (stimulateur de croissance racinaire valorisé en culture biologique notamment sur maïs) », Cérience, l'agronome semencier, et Frayssinet vont plus loin dans leur collaboration avec « un projet global "biostimulants et techno-semences" en grandes cultures. Frayssinet confie désormais la mise en marché de l'Insemo à Cérience, l'agronome semencier, pour un développement de cette solution en application aux semences », indiquent les deux partenaires, souhaitant mettre en avant leurs complémentarités.

« L'ouverture du marché de la biostimulation en application sur semences est importante pour une entreprise comme Cérience qui maîtrise une grande diversité d'espèces, en commercialisation directe et en prestation de service pour les semenciers. La première étape concernera les semences de maïs, culture pour laquelle les entreprises Cérience et Frayssinet disposent de bases techniques solides sur la pertinence et la performance de l’Insemo dans une application directe à la semence. »

En savoir plus sur les deux entreprises :

- Frayssinet est spécialisé dans la fertilisation organique des sols et la stimulation naturelle des plantes.

- Cérience, l'agronome semencier est né de la fusion entre Jouffray-Drillaud et Terrena Semences officialisent leur fusion

