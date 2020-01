Soufflet Chiffre d'affaires en hausse de 9 %, grâce aux ventes et aux cours

Le groupe familial Soufflet, premier malteur mondial et l'un des principaux meuniers-boulangers français, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 9 % en 2018-19, une progression due à une augmentation des volumes et aussi à la bonne tenue des cours des céréales.

« On a réalisé un chiffre d'affaires de 4,866 milliards d'euros, c'est une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente, où nous avions fait 4,4 milliards d'euros », a déclaré lors d'une conférence de presse la directrice financière du groupe Soufflet Marie-Ange Mathieu.

Elle a donné deux explications : « premièrement, une augmentation du volume de la plupart de nos activités et, fait nouveau, une hausse du prix de l'orge et du blé, qui sont les principales matières premières que nous traitons ».

Le groupe a collecté au total 5,64 millions de tonnes de céréales en 2018-19, en léger retrait par rapport à l'année précédente (5,85 Mt), « essentiellement dû aux rendements qu'on a connus en France et dans les pays où on collecte », a indiqué Marie-Ange Mathieu. Le groupe a collecté 1,6 million de tonnes de céréales à l'étranger, essentiellement en Europe centrale et orientale, assez loin de l'objectif de 2,5 Mt qu'avait évoqué l'année passée Jean-Michel Soufflet, président du directoire. Les ventes ont en revanche augmenté, notamment en raison de ventes de stocks de la campagne précédente.

Le groupe ne publie pas son résultat net, mais a fait état d'une hausse de 10 millions d'euros de son Ebitda, à 164 millions d'euros.

Pour améliorer sa rentabilité, il compte continuer à investir. Jean-Michel Soufflet a ainsi annoncé la construction d'une nouvelle station de semences en Roumanie, mise en service en septembre prochain, laquelle produira environ 20 000 tonnes de semences de maïs bio pour un investissement compris entre 7 et 8 millions d'euros.

Jean-Michel Soufflet a également réitéré son souhait de poursuivre la montée en gamme du groupe, notamment « sur les aspects environnements, durabilité », que ce soit pour les farines ou les malts produits par le groupe. « Il faut qu'on se transforme pour être en adéquation avec les nouveaux marchés, et qu'on continue d'aller vers des métiers plus rémunérateurs », a indiqué Jean-Michel Soufflet.

