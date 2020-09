Promotion de l'agriculture JA de Vendée a ouvert l'ultime page de son cahier de vacances

Rares sont les élèves qui terminent leur cahier de vacances ! En allant jusqu'à la dernière page du sien, même quelques jours seulement avant la rentrée scolaire, JA de Vendée fait preuve de sérieux. L'objectif de ce livre d'activités, lancé par le syndicat au début de l'été : faire découvrir l'agriculture, de manière ludique, aux CM1-CM2 .

Il s'en est fallu de peu : JA de Vendée a fini son cahier de vacances vendredi 28 août, soit deux jours avant la rentrée scolaire ! Au cours de l'été, elle l'a effeuillé régulièrement sur Facebook pour en faire la promotion auprès du grand public et notamment des élèves de CM1-CM2 auxquels elle le destinait. Une opération de communication originale sur l'agriculture, ciblant les enfants, susceptibles de faire évoluer l'image erronée qu'ont souvent leurs parents de ce secteur. Un moyen qui sait peut-être également de leur donner envie d'exercer ce métier plus tard.

confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus, des agriculteurs ont aussi posté des #problèmes pour les élèves sur Twitter. Pendant le

Jeux de mots, collages, coloriages, quizz, recettes, travaux manuels... plus qu'un cahier de révision du programme, il s'agit d'un livre d'activités où la mascotte du syndicat, Flora, leur fait découvrir la diversité des productions et professions agricoles. Distribué gratuitement aux écoles du département, il visait aussi à maintenir le lien entre les exploitants agricoles, les établissements et les écoliers, alors que la pandémie de Covid-19 a contraint à annuler les interventions que les agriculteurs, notamment du réseau JA, effectuent auprès des enseignants.

C'est d'ailleurs pendant le confinement que Jeunes Agriculteurs a conçu 50 pages de jeux éducatifs, un peu trop sans doute pour que toutes soient réalisées en entier ! Alors seule une trentaine a été imprimée à 18 000 exemplaires, grâce au soutien financier des élus et les partenaires locaux du syndicat. Les autres pourront servir à renouveler l'expérience l'année prochaine.

Pour les curieux qui veulent voir à quoi il ressemble, le cahier est accessible en téléchargement gratuit :

