Covid-19/écoles supérieures agricoles Le ministère précise les modalités pour les concours 2020

CC Terre-net Média

Le 17 avril, le gouvernement a annoncé la nouvelle organisation pour les concours d’entrée 2020 dans les grandes écoles, suite à la crise sanitaire du coronavirus et au confinement des étudiants pendant plusieurs semaines. Dans la foulée, Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a dévoilé celle des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires, d’agronomie et de paysage sous sa tutelle.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également