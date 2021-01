Soutien au monde agricole La MSA a mis sur la table 31 millions d’euros d’aide en 2020

Entre la pandémie et les aléas climatiques, 2020 a été difficile pour l’agriculture. Dans ce contexte, la MSA a aidé le monde agricole à hauteur de 31 millions d’euros, en lien avec le ministère de l’agriculture, indique l’organisme de sécurité sociale.

En 2020, la MSA a soutenu ses ressortissants et les filières agricoles à hauteur de 31 millions d’euros, via plusieurs dispositifs. Ainsi, 15 millions d’euros ont permis de prendre en charge partiellement les cotisations sociales des exploitants et employeurs agricoles mis en difficulté par la pandémie de Covid-19.

Une deuxième enveloppe de 16 millions d’euros a ensuite été débloquée de façon anticipée au printemps pour la prise en charge des cotisations : 14,4 millions d’euros sur base de critères ciblés, répartis en 7,5 millions d’euros pour la crise sanitaire, 5 millions d’euros pour la sécheresse, 1,5 million d’euros pour le gel et la grêle, et 400 000 euros pour le virus de la sharka en Corse. 1,6 million d’euros ont par ailleurs été distribués sur base de critères généraux.

140 000 euros de dotations exceptionnelles ont par ailleurs été versées à la MSA Provence Azur pour aider les populations victimes de la tempête Alex.

Les différentes aides destinées à aider les agriculteurs, salariés et exploitants en difficulté sont référencées dans le guide en ligne Pass’Agri.

