Biocontrôle De Sangosse acquiert Agronaturalis Ltd.

De Sangosse poursuit son engagement envers les biosolutions avec l'acquisition de la société Agronaturalis Ltd, « leader sur le marché du biocontrôle en Europe ».

Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'Agronaturalis ont, en effet, annoncé le 20 septembre dernier l'acquisition de la société par le groupe De Sangosse. « Au sein du groupe De Sangosse, Agronaturalis bénéficiera de ressources supplémentaires pour le développement, l'homologation et la commercialisation de ses produits existants et à venir, afin d'accélérer la croissance », expliquent les deux entreprises dans un communiqué commun.

Agronaturalis conserve son identité et son autonomie, elle continue à « opérer en tant qu'entreprise autonome basée au Royaume-Uni. Sur le plan humain, « Dr Stephen Shires, propriétaire et directeur général d’Agronaturalis Ltd., et Jean-Pierre Laffranque, directeur du développement en France, quittent l’entreprise et feront valoir leurs droits à la retraite. Dr Richard Milling a joué un rôle clef dans le développement de l’entreprise depuis 2009. Il assumera à partir de maintenant la direction générale de la société Agronaturalis Ltd. Nicolas Fillon, directeur général De Sangosse, et Christophe Maquin, directeur marketing, rejoindront le conseil d’administration et les autres membres de la direction d’Agronaturalis, Bernd Tiggemann, Manel Orpella Pi et Tom Smith. Les autres collaborateurs de l’équipe Agronaturalis Ltd. poursuivront leurs missions à l’identique ».

