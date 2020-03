Coronavirus Des risques de « ruptures » dans la chaîne d'approvisionnement selon Système U

• AFP

Le patron de Système U, Dominique Schelcher, a réaffirmé mardi qu'il n'y aurait « pas de pénurie brutale » dans les magasins de la grande distribution alimentaire mais qu'il y a « un certain nombre de ruptures » dans la chaîne d'approvisionnement.

« Ces ruptures s'expliquent par les achats massifs juste avant le confinement », mais il faut prendre en compte aussi le fait que les restaurants sont fermés « donc les gens achètent pour manger à la maison », a souligné au micro de France Inter M. Schelcher, dont le groupe compte quelque 1 600 points de vente via les enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile.

Pour lui, « les points de difficulté sont les pâtes, c'est vrai, car elles sont extrêmement demandées, mais ce matin, il y a (aussi) une certaine tension sur les œufs », ainsi que sur le papier toilette « mais qui est en forte production dans les usines françaises en ce moment », a-t-il précisé.

La chaîne d'approvisionnement est « mobilisée du producteur à tous les distributeurs », pour retrouver un rythme normal, a-t-il souligné. « Les choses sont en train de se stabiliser, il n'y aura pas tout le choix de produits mais il y aura l'essentiel des produits nécessaires », a estimé le PDG de l'enseigne, qui représente près de 11 % de parts de marché dans l'Hexagone.

M. Schelcher a également évoqué la prime de 1 000 euros défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés mobilisés pendant la crise sanitaire du coronavirus, comme demandé par le gouvernement.

Factures payées comptant

Depuis dimanche, plusieurs grandes enseignes de la distribution alimentaire (Carrefour, Auchan, E. Leclerc et Lidl), ont d'ores et déjà annoncé leur décision de le faire.

Étant donné que Système U est une coopérative de commerçants indépendants, « nous avons comme nos confrères pris la décision du principe de versement de cette prime à tous nos employés de la logistique qui travaillent 24 h sur 24 », mais chaque magasin (étant) la propriété de son patron, « il lui appartiendra à lui » de verser à d'autres catégories de collaborateurs, a-t-il affirmé.

Le patron de Système U a également annoncé des mesures de soutien aux producteurs français, comme l'ont déjà fait lundi Intermarché et Carrefour avec les maraîchers et les pêcheurs, et notamment en décidant, dès le 19 mars, de « payer comptant les factures de tous nos fournisseurs, TPE et PME, qui livrent nos entrepôts » afin de soutenir leur trésorerie. « J'appelle d'autres grandes entreprises à faire de même », a-t-il lancé.

« J'ai eu (la présidente de la FNSEA) Christiane Lambert dimanche matin au téléphone » pour aborder tous ces sujets, a-t-il ajouté, et « nous allons y répondre en mettant en avant l'origine France sur les asperges, les fraises, qui sont des produits de saison ».

Mardi matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a appelé les enseignes de la grande distribution à s'approvisionner auprès des agriculteurs français, pénalisés par la fermeture des marchés annoncée lundi soir par le Premier ministre.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net