Concours Filmer le métier d'agriculteur(.trice) pour susciter des vocations

CC Terre-net Média

L'édition 2021 des concours "Je filme le métier qui me plaît" et "Je filme ma formation" a été lancée le 10 septembre. Espérons que les professions du secteur agricole, et en particulier celle d'agriculteur(.trice), seront aussi bien représentées que l'an dernier dans les vidéos tournées par les jeunes pour faire connaître les différentes filières professionnelles vers lesquelles il est possible de s'orienter.

L'édition 2020 du concours "Je filme le métier qui me plaît" avait fait la part belle à l'agriculture avec 3 Claps d'or, 6 d'argent, 17 de bronze et 2 mentions spéciales décernés à des vidéos présentant des professions de ce secteur. En sera-t-il de même cette année ? Pour le savoir, il faudra attendre la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 27 mai 2021 au Grand Rex à Paris. Retour sur "Je filme le métier qui me plaît" et "Je filme ma formation" 2020 : Une édition 2020 très agricole Les inscriptions pour participer à cette 14e saison, lancée le 10 septembre, sont en revanche déjà ouvertes et se poursuivront jusqu'au 17 janvier. Les films, eux, sont à envoyer avant le 17 mars et visent, comme d'habitude, à promouvoir de façon originale et ludique les divers métiers que l'on peut exercer. Quant aux filières qui y mènent, elles seront mises en avant dans le concours "Je filme ma formation", organisé en parallèle. Le principe est le même : réaliser, par groupe de plusieurs élèves, une vidéo de présentation de 3 min, de l'enquête de terrain préalable au montage. Les dates diffèrent cependant un peu : les projets doivent être transmis avant le 10 février et les résultats seront dévoilés le 30 mars. L'objectif de ces deux concours se rejoint : « aider les jeunes à mieux appréhender les métiers et les formations » qui existent pour mieux « les accompagner dans leur orientation et faire naître des vocations », pourquoi pas agricoles si ce domaine d'activité est aussi représenté qu'en 2020. Tous les ans, près 2 500 participants et 1 000 films, mis ensuite à disposition dans la vidéothèque www.parcoursmetiers.tv, sont en compétition.

