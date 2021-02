Plan de relance Focus sur l’aide pour l’adaptation au changement climatique

Dans le cadre du plan de relance, un dispositif a pour objectif d’accélérer fortement l’effort d’investissement en matière de lutte contre le changement climatique, un investissement freiné par le coût de ces équipements.

Sous réserve de répondre aux critères de définition des micros, petites et moyennes entreprise, sont éligibles :

Le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande d’aide :

Sont exclues du dispositif, les entreprises en difficulté (aide sauvetage, restructuration, insolvabilité), les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales, sociales, sanitaires et environnementales.

Il s'agit de financer en partie l'investissement dans du matériel de protection :

À savoir : dans le cas d'investissements dans du matériel d'irrigation, tout devis doit être soumis à la DDT préalablement au dépôt du dossier pour expertise. Le demandeur doit alors fournir à la DDT, les éléments suivants :

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT (300 000€ HT pour les CUMA).

Le taux de l’aide est fixé à 30 % du coût HT des investissements éligibles. Il est majoré de 10 points pour les entreprises dont les nouveaux installés et ou les jeunes agriculteurs détiennent au moins 20 % du capital social, et pour les demandes portées par les CUMA.

Le dossier de demande d’aide doit impérativement comporter les pièces suivantes :

Ce dispositif d’aide est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 dans la limite des crédits disponibles (enveloppe de 70 M€). Le dépôt des dossiers est à réaliser par téléprocédure via le site de FranceAgriMer. Une seule demande peut être réalisée par exploitation mais elle peut comprendre plusieurs matériels.

Retrouvez aussi le précédent article de Cogedis >> Management : pourquoi et comment favoriser l'intergénérationnel au travail ?

Cabinet d’expertise comptable et groupe multi-spécialiste du conseil en entreprises,est implanté sur 33 départements du Grand Ouest et de la région parisienne, avec 900 collaborateurs. Le groupe intervient auprès de 19 000 clients dans de nombreux domaines : expertise comptable, conseil économique, financier, social, fiscal, juridique, ressources humaines, environnement, financement, prévoyance à la gestion de patrimoine et à la transmission/succession. Plus d’informations : https://www.cogedis.com