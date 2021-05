Arboriculture, viticulture Jusqu'à 70 % à 100 % de pertes dans l'Hérault à cause du gel tardif

• AFP

Les pertes subies par les arboriculteurs de l'Hérault après l'épisode de gel tardif qui a touché la France en avril, « approchent les 100 % » et « dépassent par endroits les 70 % » chez les viticulteurs, a estimé vendredi la préfecture.

Plus de 3 000 exploitations du département ont subi des dommages et plus de 40 000 hectares ont été déclarés « sinistrés » après cet épisode de gel nocturne qui a duré deux semaines en France, ravageant au total plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures.

Sur le milliard d'euros du « fonds de solidarité exceptionnel », annoncé par le Premier ministre Jean Castex, une première dotation de 585 000 euros a été déléguée le 6 mai pour « soutenir les exploitations agricoles les plus fragiles » affectées, selon la préfecture de l'Hérault.

L'indemnisation des arboriculteurs au titre du dispositif des calamités agricoles sera portée jusqu'à 40 % - le maximum autorisé par Bruxelles - pour les pertes les plus importantes, contre 35 % actuellement.

La préfecture indique qu'un versement initial des indemnisations se met en place et pourra être sollicité en juin pour les producteurs de fruits à noyaux.

Pour la FNSEA (Fédération nationales des syndicats d'exploitants agricoles), au moins un tiers de la production viticole française « sera perdu », avec un manque à gagner estimé à près de deux milliards d'euros de chiffres d'affaires.

Pour les fruits, Bruno Darnaud, président de l'AOP pêches et abricots de France, avait estimé en avril que la France pouvait s'attendre à perdre cette année « la moitié » de sa production, soit un manque à gagner d'un milliard et demi d'euros.

