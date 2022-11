Liniculture L'ouverture d'une filature de lin prévue en 2023 en Bretagne

Une usine de filature de lin devrait voir le jour en 2023 en Bretagne, présentée comme la première dans la région depuis 1891 et la quatrième en France, premier pays producteur de lin au monde, ont annoncé les porteurs de projet.

Le lancement officiel du projet aura lieu le 21 novembre à Morlaix (Finistère) pour un chantier qui devrait commencer au 1er trimestre 2023, avec une ouverture prévue au dernier trimestre 2023.

« Nous avons un calendrier idéal mais tout peut changer du jour au lendemain », a cependant prévenu Xavier Denis, coporteur du projet avec Tim Muller.

Ce projet de 10 millions d'euros, financé notamment grâce à une foncière immobilière, un crédit bail et une levée de fonds, doit permettre de produire de 400 à 600 tonnes de fil de lin par an dès 2024. Cela devrait permettre la création de 20 emplois directs, selon un dossier de presse.

Le fil sera vendu directement et pourra notamment servir à fabriquer des éco-emballages (filets de conditionnement de légume) ou des biocomposites pour l'industrie automobile ou aéronautique.

« La Bretagne a une forte histoire avec le lin entre le XVe et le XIXe siècle. On va pouvoir se réapproprier cette histoire », a expliqué M. Denis, en assurant travailler « en partenariat avec la filière ».

Avec les trois autres filatures françaises qui ont ouvert depuis 2020, « on va absorber à peine 3% de la production française » de lin, a souligné l'entrepreneur.

La France est le premier pays producteur mondial de fibres longues de lin et le premier exportateur de lin non filé, avec plus de 260 000 tonnes exportées chaque année, selon FranceAgriMer.

La plus grande partie du lin est exporté en Chine pour être filée et revient en France pour être tissée et travaillée.

En 2019, 60 % des surfaces cultivées se trouvaient en Normandie et 36 % dans les Hauts-de-France.

