Ils font l'agriculture européenne Au Luxembourg : « Depuis un an déjà, obligé de se passer de glyphosate »

• Céline Clément Terre-net Média

Notre itinéraire en Europe passe, cette semaine, par le Luxembourg. Ce pays est le premier à avoir interdit le glyphosate, le 1er janvier 2021. L'Union européenne, elle, devant se prononcer sur son interdiction fin 2022, et la France le proscrire en 2023. Or les agriculteurs luxembourgeois, comme Laurent, n'ont pas non plus d'alternative. Et l'aide, qui leur est versée, n'a de compensatoire que le nom...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également