Exploitations agricoles françaises Le recensement agricole a commencé en octobre

Tous les dix ans, le ministère de l’agriculture recense l’ensemble des exploitations agricoles pour obtenir une image précise de l’agriculture française. Cette opération a commencé le 1er octobre et s’étendra jusqu’en avril 2021, principalement par internet, mais également par des enquêteurs sur le terrain.

« Donner une photographie précise de l’agriculture d’aujourd’hui pour préparer celle de demain », c’est l’objectif du recensement des exploitations agricoles françaises, réalisé tous les dix ans par les services statistiques du ministère de l’agriculture.

Ce recensement commencé en octobre va durer jusqu’en avril 2021, selon deux modes d’action : un questionnaire par internet, pour la majorité des exploitations agricoles (qui recevront leurs identifiants par courrier), ou via la visite d’un enquêteur pour 70 000 exploitations métropolitaines, ainsi qu’en Corse et dans les DOM. Tous les exploitants agricoles doivent y répondre. « Les données collectées resteront confidentielles et utilisées uniquement à des fins statistiques », indique le ministère.

Faire évoluer les politiques publiques

Le premier objectif de cette opération est d’actualiser les données agricoles, avec une connaissance précise de la structure des exploitations agricoles par zone géographique très fine, permettant aux instituts techniques et organisations professionnelles « d’éclairer certaines problématiques spécifiques aux filières », indique le ministère.

Ces données permettront également de mieux identifier les besoins en matière de maillage vétérinaire sur le territoire, en caractérisant de façon précise « les zones en voie de désertification vétérinaire ».

Les résultats du recensement servent également de base pour faire évoluer les politiques agricoles (formation, efficacité des aides à l’installation…).

Les premiers résultats de cette grande enquête seront disponibles fin 2021.

