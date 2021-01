Carburants Le Superéthanol en croissance malgré la crise

• AFP

L'agrocarburant routier Superéthanol E-85 a vu sa consommation croître en France en 2020, en dépit de la baisse de la circulation automobile liée à la crise sanitaire, souligne la filière mardi dans son bilan annuel.

Cette essence, la moins chère de tous les carburants, qui contient 60 à 85 % de bioéthanol (issu de la fermentation de betteraves ou céréales) a vu ses volumes consommés croître de 4 %, à plus de 350 millions de litres, quand les autres carburants routiers chutaient de 15 %, relève la Collective du bioéthanol (Association de la betterave et du sucre et Syndicat des producteurs d'alcool agricole).

Le Superéthanol E-85 forme cependant encore une part très minime des essences, elles-mêmes minoritaires face au gazole qui représente les trois quarts du total.

Le Superéthanol E-85, moins taxé car moins émetteur de CO 2 que les carburants fossiles, est utilisable par les véhicules dits « Flex-Fuel », ou par les voitures essence équipées d'un dispositif de conversion homologué.

La filière demande aux pouvoirs publics d'élargir l'accès aux boîtiers de conversion aux véhicules de 15 CV et plus et à ceux équipés de filtres à particules. Selon elle, cette demande est « en passe d'être acceptée » et rendrait éligibles environ neuf véhicules du parc essence sur dix.

Ce carburant a aussi bénéficié en 2020 d'un réseau de distribution en forte croissance, avec désormais plus de 2 300 stations approvisionnées (+32 % en un an), soit plus d'une sur quatre.

Total notamment a triplé son réseau en deux ans, avec 750 stations équipées et un développement qui se poursuivra en 2021, indique le groupe.

Quant au SP95-E10 (jusqu'à 10 % d'éthanol), compatible avec la quasi-totalité du parc roulant, il représentait en décembre 50,6 % du marché des essences (plus de 4,7 milliards de litres en 2020).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net