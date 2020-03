Nouvel album de musique folk Spéciale dédicace aux agriculteurs par le groupe Wazoo

Ne dit-on pas que la musique adoucit les moeurs ? En cette période compliquée et angoissante liée à la pandémie de coronavirus, rien de tel que le nouvel album du groupe de folk festif Wazoo pour se changer les idées et évacuer un peu son stress. D'autant que cet opus, comme son titre "Agriculteurs" l'indique, rend hommage aux producteurs agricoles et aux campagnes françaises.

Un nouvel album intitulé Agriculteurs, avec 11 chansons dédiées à l'agriculture dont celle d'ouverture qui porte le même titre que ce dernier opus : le groupe auvergnat de folk festif Wazoo propose un véritable hymne aux campagnes françaises et à leurs principales forces vives, les producteurs agricoles. Un hommage qui leur apportera espérons-le du baume au cœur, eux qui sont de plus en plus souvent confrontés à l'agribashing et qui, en pleine crise sanitaire de covid-19, doivent continuer à travailler malgré le manque de main-d'œuvre pour nourrir une population qui, en temps habituel, a la critique plutôt facile à leur égard.

Le nom de ces musiciens/chanteurs, Wazoo, ne vous évoque peut-être rien. Et si je vous dis " Et moi pendant c'temps là, j'tournais la manivelle" ?

Qui n'a jamais entendu en effet cette chanson, certes de 1999, mais ensuite devenue culte ? Le groupe en est d'ailleurs à son sixième disque et a sorti l'an dernier un best of pour « fêter ses 20 ans de scène ». Au fil des années, il est resté fidèle à sa marque de fabrique : des airs de folk et musette, où résonne l'accordéon, « aux couleurs auvergnates, rurales, festives et décalées ». « Un joli vent de fraîcheur, à l’heure où la musique urbaine est omniprésente sur les ondes », écrit Wazoo dans un communiqué.

« La terre est au fond de nos cœurs »

Producteurs de grandes cultures, éleveurs, viticulteurs... aucun exploitant agricole n'est oublié. La preuve avec les paroles d'Agriculteurs, qui mettent en avant leur force de travail : « Toute l’année, même les jours fériés, sous la pluie la neige ou le vent », « on ne redoute pas le labeur, pour le pire pour le meilleur », car « la terre est au fond de nos cœurs » et « notre passion, notre métier, se vit au milieu des champs ». C'est pourquoi aussi « de pâturage en pâturage », nous sommes « au petit soin pour nos bovines », parce que « ce terroir nous a vu grandir », alors « on lui consacre notre vie ».

Notre passion, notre métier, se vit au milieu des champs.

Un amour pour ce "métier" et leur "terroir" qui les a incités à devenir "agriculteurs" et leur donne foi en "l'avenir" de cette profession. « La nature nous donne cette envie, de croire en notre avenir », poursuit la chanson dans laquelle les auteurs et interprètes veulent montrer, en utilisant le pronom personnel "nous", qu'ils se sentent proches des exploitants agricoles. D'ailleurs, ils invitent tous ceux qui ont « la main verte » à « venir » s'installer en agriculture. « La ferme est ouverte » !, insistent-ils.

La nature nous donne cette envie, de croire en notre avenir.

Un vrai buzz sur les réseaux sociaux !

Écoutez la chanson "Agriculteurs" et regardez le clip réalisé avec les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire :





Il a fait le buzz sur Youtube avec 854 000 vues depuis sa mise en ligne en juin dernier et sur Facebook avec plus d'un million. On y voit notamment un coq face à un micro qui « oui, c'est certain, l'année prochaine remportera l'eurovision ». Comme quoi, même après 20 ans de carrière, Wazoo ne se prend pas au sérieux. Se succèdent également de nombreux agriculteurs, jeunes et plus âgés, voire des enfants, au milieu de paysages montagneux, de vaches, moutons, chèvres, de parcelles de blé, de maïs, au volant de tracteurs, moissonneuses, ensileuses, ou encore à l'étable en train de distribuer de l'aliment ou de la paille aux animaux...

Tous arborant un large sourire parce qu'ils sont épanouis dans leur métier. Ils fredonnent les paroles de la chanson et répètent à tour de rôle le mot "agriculteur" avec fierté. La mascotte de Terres de Jim, la grande fête agricole annuelle des Jeunes Agriculteurs, apparaît à plusieurs reprises. Dans la chanson, « à côté du Puy-en-Velay il y aura Jim notre vedette, on t’attendra à la buvette » fait d'ailleurs référence à la dernière édition qui a eu lieu dans cette région en septembre 2019. Et à la convivialité légendaire du monde paysan !

"Mon taureau" a vraiment tout ce qu'il faut

Parmi les autres titres de l'album Agriculteurs, Boire un canon met à l'honneur le travail des vignes et Mon taureau les mâles bovins, non sans humour. « On n'est pas tous égaux face aux lois de la nature, j'en connais un niveau mesure il a vraiment ce qu'il faut. Dans le Limousin, il fait un carnage et au salon à Paris, il remporte tous les prix »... La suite à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Sorti le 25 mars, l'album est disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement, dont Deezer, Spotify et iTunes, via le distributeur Wiseband. Il est également possible de commander le CD sur la boutique en ligne de Wazoo.

