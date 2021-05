Variétés de colza 2021 « Performance et stabilité » dans le viseur chez Momont

L'heure est au renouveau chez Momont pour les semis de colza 2021, avec l'arrivée de six variétés sur le marché. Leurs points commun : performance, stabilité et sécurité.

Pour les équipes Momont, le choix variétal est et va être, dans les prochaines années, un levier de plus en plus majeur, avec tous les autres leviers agronomiques, afin de réduire le recours aux intrants. En colza, le semencier dispose notamment d'un gros pôle de recherche sur les maladies et s'investit fortement dans les réseaux d'essais. Parmi les différents axes travaillés : « l'azote, l'orobanche, la stabilité face aux aléas climatiques, la bonne implantation à l'automne... », détaille Thierry Chesneau, chef marché hybrides chez Momont. « Dans les essais pour déterminer le comportement des variétés face aux larves d'altises et de charançons du bourgeon terminal par exemple, les équipes ne vont pas uniquement regarder le nombre de larves/plante. Il faut le croiser avec d'autres critères comme la dynamique de croissance, la perte de biomasse durant l'hiver, le nombre de plantes buissonnantes, le comportement au froid, etc. ».

Ces différents essais permettent à Momont d'apporter, sur le marché colza, six nouvelles variétés hybrides pour les semis 2021, « très régulières et stables ». Parmi elles, trois sont issues des inscriptions CTPS France 2020 : Hostine, meilleure inscription France 2020, qui se caractérise par une « très bonne implantation automnale et par sa richesse en huile et oméga 3. Adaptée aux semis précoces, Hodysse dispose « d'un très bon profil sanitaire ». Une qualité commune avec Helypse, qui se distingue aussi par une implantation rapide.

Les trois autres variétés sont issues du catalogue européen, dont Haya qui « s'adapte à toutes les situations et dispose d'un bon comportement orobanche ». Pour les semis précoces, retrouvez aussi Haventure et Hellekys, avec « une très bonne implantation ».

