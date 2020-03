Concours Plus que 8 jours pour devenir « l'e-producteur préféré » de France

Pour la quatrième année, Pourdebon.com propose un concours à tous les producteurs qui vendent en direct, et pas seulement à ceux qui commercialisent leurs produits sur cette plateforme de vente en ligne. Mais pour participer et, qui sait, être élu « e-producteur préféré » de votre région voire de toute la France, il ne vous reste plus que jusqu'au 27 mars !

Qui sera « l'e-producteur préféré » de chaque région et de la France entière en 2020 ? Vous peut-être... Encore faut-il vendre ses productions en direct (sous cahier des charges bio, agriculture raisonnée ou signes officiels de qualité) et s'inscrire, avant le 27 mars, à la 4e édition du grand concours national annuel de Pourdebon.com, lancée au Salon de l'agriculture. Les dossiers de candidatures sont à déposer sur le blog de la place de marché. Il suffit d'indiquer ses coordonnées et d'expliquer brièvement son parcours et son mode de production.

Pourdebon se mobilise face au coronavirus



La place de marché et ses 310 producteurs adhérents s'efforcent en effet de développer la livraison à domicile de produits du terroir français. Alors que leurs circuits de vente habituels, à la ferme et sur les marchés, sont de plus en plus limités, la commercialisation en ligne apparaît également comme une alternative judicieuse pour les exploitants agricoles. En six jours, « les ventes sur notre site ont augmenté de 300 % et de plus de 600 % sur la seule journée de lundi. Certains agriculteurs ont même observé une croissance supérieure à 1 000 % », constate Nicolas Machard, directeur général de l'entreprise.

Les 12 lauréats régionaux devraient être sélectionnés entre début et mi-avril. Ils se verront offrir une boutique en ligne sur le site internet Pourdebon.com, assortie d'un contrat logistique avec la société Chronofresh. Ils bénéficieront également d'une campagne de promotion digitale sur plusieurs médias (le site web de cuisine 750g.com, Facebook, Google...), d'une valeur de 5 000 €. Le gagnant national, choisi par le même jury d'experts culinaires, devrait être dévoilé début mai. Il fera l'objet d'un communiqué de presse, d'un reportage et une recette à base de ses produits sera tournée en vidéo, ce qui représente un prix équivalent à 10 000 €.

C'est une excellente « opportunité pour les agriculteurs de faire connaître leur travail et leurs produits », afin de pouvoir les commercialiser en direct sur l'ensemble du territoire français, insiste Pourdebon.com. « En mettant une vitrine digitale à la disposition de ces producteurs régionaux, qui méritent d'être connus, nous voulons que les Français accèdent, en un clic, au meilleur du terroir français. » « Aujourd’hui, les exploitants agricoles et les artisans sont de plus en plus connectés et n’hésitent pas à aller à la rencontre des consommateurs grâce aux nouvelles technologies, c’est aussi ce qui fait le succès de ce concours à la fois terrien et digital », ajoute Nicolas Machard, directeur général de l'entreprise créée début 2017 pour « valoriser le savoir-faire des petits producteurs et les mettre en contact direct » avec le reste de la population et qui, en trois ans, a connu une croissance de 90 %.

Le titre de "meilleur e-producteur" « a été une véritable reconnaissance de notre métier et de nos produits. Depuis notre intégration chez Pourdebon, nous bénéficions d'un réel accompagnement par toute l'équipe, qui nous soutient et nous met en avant », souligne l'agriculteur ayant remporté l'édition 2019 pour la Normandie. « Nous avons été très heureux de remporter ce concours, il nous a permis d'avoir une très belle médiatisation et de mettre en lumière nos produits artisanaux. Grâce à Pourdebon, nous pouvons aujourd'hui livrer nos produits dans toute la France et de maintenir le lien avec nos clients fidèles et de passage ! », complète le vainqueur de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

