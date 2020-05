Brasseurs de France/Miimosa Contre le covid-19, tournée solidaire pour la bière française

Depuis la fermeture mi-mars des cafés, bars, hôtels et restaurants, et avec l'annulation des festivals et événements de plus de 100 personnes, l'activité des brasseries françaises est fortement ralentie, occasionnant de graves difficultés économiques. Pour leur venir en aide, Brasseurs de France lance une "tournée solidaire" avec la plateforme de financement participatif agricole Miimosa.

Avec une demande de plus en plus importante en bières locales, les 2 000 brasseries françaises tablaient sur une année 2020 plutôt satisfaisante. Mais, avec la crise sanitaire et économique du coronavirus, parce que 60 % d'entre elles ont été créées il y a moins de trois ans, elles se retrouvent avec des trésoreries tendues et un fort endettement. Pour les accompagner dans cette période difficile, Brasseurs de France propose une "Tournée solidaire" en partenariat avec la plateforme de financement participatif Miimosa qui, depuis son lancement en 2015, a soutenu plus de 140 producteurs artisanaux. Sur le site web tourneesolidaire.miimosa.com, ces derniers peuvent solliciter un don ou un prêt auprès de leurs connaissances, personnelles et professionnelles, comme du grand public. Lire aussi le témoignage Mon projet, mon avenir − Hervé-Pierre Hypolite : « Du semis d'orge au demi de bière » Miimosa se chargera de promouvoir les différentes demandes afin de collecter le maximum de fonds. Puis, Brasseurs de France augmentera de 15 % les montants récoltés à hauteur de 1 000 € par projet. Nombreuses sont les brasseries qui, pour pallier ces difficultés, « développent de nouvelles solutions, comme la livraison aux particuliers ou la vente en ligne », explique Matthias Fekl, président l'association. Pour beaucoup, « ce coup de pouce financier est vital » face à cette situation « sans précédent ». « Aider le brasseur de sa commune ou de sa région, c’est pérenniser son activité et les emplois induits. C’est aussi conforter l’ancrage local de nos bières françaises ». « Je suis donc très fier que notre organisation soit à l’origine de cette opération de solidarité inédite » dans la filière.

