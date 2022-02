Circuit court Une carte « collaborative, interactive et gratuite » pour les produits locaux

En partenariat avec Inrae, l'UFC-Que Choisir lance une carte interactive, gratuite et collaborative des magasins en circuit court.

UFC- Que Choisir a conclu un partenariat dès 2020 avec Inrae pour concevoir cette carte interactive regroupant les initiatives locales afin d'aider les consommateurs dans leurs recherches. Elle compte, à ce jour, 890 magasins en circuit court, répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Pour le référencement, Inrae, le Réseau mixte technologique alimentation locale et le réseau d'enquêteurs de l'UFC-Que Choisir ont retenus les « magasins physiques, qui proposent une offre suffisamment variée (a minima 4 familles de produits), dont au moins 70 % des fruits et légumes vendus sont issus de circuits courts », explique Inrae.

carte interactive des magasins en circuits courts

À noter : cette carte n'a « pas la prétention d'être exhaustive » et est vouée à être enrichie avec le développement des initiatives en circuit court. « Chaque visiteur peut suggérer un lieu qui ne figure pas sur la carte et qui, après un travail de vérification par Inrae et l'UFC-Que Choisir, pourra le compléter ».

