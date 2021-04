Régionales Bayou veut tripler le nombre d'exploitations agricoles

• AFP

Le candidat EELV à la présidence de la région Île-de-France Julien Bayou a présenté mardi ses mesures sur l'alimentation, dont le triplement du nombre d'exploitations agricoles et un chèque mensuel pour les plus précaires.

Au cours d'une visioconférence de presse, Julien Bayou a torpillé le « bilan désastreux » de la présidente sortante (Libres!, ex-LR) Valérie Pécresse, dénonçant « l'artificialisation des sols » et « l'insécurité alimentaire » qui touche selon lui 6 % des Franciliens. Pour y remédier, l'écologiste veut « tripler le nombre d'exploitations », de 5 000 à 15 000, en soutenant le passage au bio via des aides à l'installation, l'ouverture d'au moins deux lycées agricoles et la mobilisation de foncier agricole. Il a en particulier identifié dans les secteurs de Saclay (Essonne) et Gonesse (Val-d'Oise) des viviers de terre encore peu exploités.

Julien Bayou a promis « un emploi tous les cinq hectares » grâce à une agriculture bio qui rompe avec les « excès de l'agriculture intensive ». Il a notamment proposé que la région soutienne les communes s'engageant dans des régies agricoles pour exploiter les terres et employer des « salariés-paysans ».

Sa seconde mesure-phare sur le thème de l'alimentation est une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines des lycées, tout en allant progressivement vers le 100 % bio, une proposition qui fait consensus chez la plupart des électeurs, assure le secrétaire national d'EELV.

Enfin, il propose une « sécurité sociale de l'alimentation » via la distribution de « chèques alimentation » mensuels de 150 euros pour les familles les plus précaires, « à dépenser auprès de fournisseurs identifiés plutôt que dans les grands centres commerciaux ». Une mesure qui concernerait environ 5 000 ménages pour un financement d'environ 10 millions d'euros.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net