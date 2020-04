Covid-19 et transition environnementale Sobriété, souveraineté... L’ « après-écologique » de LREM

Si le gouvernement travaille principalement aux modalités de l’après-confinement, un groupe de travail de la République en Marche s’est également penché sur « l’après-écologique » et a présenté le 27 avril ses pistes en matière de transition environnementale, revues à la lueur de la crise sanitaire.

« Sobriété, souveraineté, solidarité et soutenabilité », ce sont les quatre objectifs de « l’après-écologique » esquissés par la République en Marche, qui entend travailler sur ces questions dans les prochaines semaines. Dans un communiqué du 28 avril, le groupe « réitère son souhait que la transition écologique et solidaire soit centrale et prioritaire dans le plan de relance qu’il nous appartient de construire, en portant une attention particulière aux questions de justice sociale et territoriale ».

La question de la souveraineté alimentaire, plusieurs fois évoquée par le chef de l’État dans ces dernières interventions, y sera évoquée : « Alors que la crise a mis en évidence la dépendance de la France et de l’Europe à l’égard de nombreux pays, il s’agit ici de mener une réflexion sur les manières d’assurer notre souveraineté agricole, industrielle et commerciale, tant à l’échelle française qu’à l’échelle européenne », indique le mouvement.

Ce dernier entend également « s’interroger sur les choix de politiques publiques et de stratégies industrielle, agricole, énergétique, éducative, etc. qu’il nous faudra décider pour arriver à la neutralité carbone à horizon 2050 », pour mettre en place un « modèle soutenable ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net