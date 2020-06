Cour des comptes / MSA Défense de la MSA : FNSEA, JA, la Coopération et la FNEDT montent au créneau

Dans un communiqué commun, la FNSEA, JA, la FNEDT, l’UNEP, Fransylva et la Coopération agricole se sont élevés pour défendre le régime de protection sociale, suite au rapport relativement sévère de la cour des comptes. La Coordination rurale estime, de son côté, que des synergies avec le régime général pourraient être bénéfiques.

« À la suite de la publication d'un rapport à charge de la Cour des Comptes sur la gestion et la gouvernance de la MSA, la FNSEA, JA, la FNEDT, l'Unep, Fransylva et la Coopération agricole confirment l'attachement du monde agricole, forestier et rural à un régime professionnel de protection sociale organisé autour du guichet unique », indiquent les organisations dans un communiqué commun, publié le 4 juin.

Sur la même ligne que les administrateurs de la MSA, les organisations considèrent que le régime de protection sociale du monde agricole est « l'un des derniers services publics de proximité pour la population rurale ».

« Remettre en question l'existence de la MSA, en l'intégrant au régime général qui ne dispose ni d'élus équivalents, ni du guichet unique, viendrait déstabiliser la dynamique agricole et territoriale de notre pays et les mécanismes de prévention et d'accompagnement des crises », ajoutent les organisations qui tiennent à « l’efficacité » et à la « réactivité » de la MSA, réfutant le « déclin structurel » pointé par la cour des comptes dans son rapport.

La Coordination rurale a de son côté réagi différemment au rapport, dans un article publié le 4 juin sur son site internet. Si le syndicat estime que « la MSA est le bon outil pour retrouver une proximité avec le monde agricole et qu’il est de ce fait essentiel de conserver les antennes locales », la CR « milite pour une optimisation du système qui pourrait effectivement passer par le développement de synergies avec le régime général ».

