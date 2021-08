Betteraves sucrières traitées au Marquis Destruction de 400 000 t de betteraves : la FNEDT demande des réparations

« Le 6 août dernier, l’administration a ordonné la destruction des cultures de betteraves sucrières traitées avec le produit Marquis, fabriqué par la société Adama et qui contiennent des produits phytosanitaires interdits en France », rappelle la FNEDT dans un communiqué. Dans l'intérêt de la filière betterave à sucre, les entrepreneurs demandent une réparation financière contre le préjudice.

« À quelques semaines du début de la campagne betteravière, la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) a déjà recensé près de 30 entreprises de travaux agricoles (ETA) situées dans 3 départements (Marne, Ardennes et Aisne) qui déplorent une perte sèche de chiffre d’affaires de 700 000 euros. En effet, 70 % de la récolte de betteraves est déléguée aux ETA ».

Pour le syndicat, « il est indispensable de parvenir à une réparation financière spécifique et directe des ETA », déclare Gérard Napias, président de la FNEDT. Un courrier a été adressé à Adama et aux différentes parties prenantes, « pour demander à la firme de différencier la valeur spécifique de la récolte dans le montant de la réparation aux planteurs. La récolte est le 1er poste de charges entre automotrices, machines intégrales ou chantier complet », indique la FNEDT. « Les ETA sont solidaires des planteurs et la FNEDT salue les producteurs et tous ceux qui ont joué le rôle de sentinelle et d’alerte au champ. »

« Dans l’intérêt de la filière betterave sucrière, des planteurs comme des fabricants de sucre, la sauvegarde des ETA entraînées dans cette tourmente est indispensable à court terme et pour la campagne 2022 », précise Gérard Napias.

