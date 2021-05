Pomme de terre féculière Fécule : l'UNPT s'inquiète pour l'attractivité de la production

Après différentes annonces prévoyant une baisse de rémunération de la pomme de terre féculière pour 2021, l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) s’inquiète du désengagement des producteurs, dans une filière déjà fragilisée par plusieurs campagnes difficiles.

« Suite aux différentes annonces concernant la baisse des éléments de rémunération de la pomme de terre féculière pour la prochaine récolte (2021), le Conseil d’administration de l’UNPT s’inquiète du message envoyé aux agriculteurs à cette occasion », indique un communiqué de l’organisation, diffusé le 18 mai. En effet, les trésoreries des exploitations ont déjà été fragilisées par les faibles rendements des trois dernières campagnes, mettant en danger « la pérennité de la production de pomme de terre féculière dans les assolements », ajoute l’UNPT.

L’organisation interpelle donc les deux féculeries françaises (Roquette Vecquemont, dans la Somme et Syral Haussimont, dans la Marne) pour qu'elle mette « tout en œuvre » afin de renforcer l’attractivité de la fécule. Un effort d’autant plus important que des investissements ont été réalisés ces dernières années pour développer des variétés plus vertueuses d’un point de vue environnemental.

Parallèlement, « l’UNPT demande également un rehaussement de l’aide couplée à l’hectare dans le cadre de la prochaine programmation de la Pac afin de pérenniser cette filière et de garantir une diversité de cultures et de débouchés aux agriculteurs », précise le communiqué.

