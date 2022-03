Dans l'Aude Flambée des prix : plus de 500 viticulteurs et agriculteurs mobilisés

• AFP

Plus de 500 personnes se sont rassemblées vendredi à Carcassonne à l'appel de syndicats viticoles et agricoles de l'Aude pour dénoncer la flambée des prix des matières premières, selon les chiffres de la préfecture.

« On utilise le GNR (gazole non routier, NDLR) qui a augmenté de 186 % en un an et demi, tout le reste a augmenté aussi, on n'est plus rentable », déplore Frédéric Rouanet, président du Syndicat des vignerons de l'Aude. « Il y a de plus en plus d'incertitudes, les gens ont peur », explique-t-il à l'AFP, se disant « très surpris de la mobilisation » devant la préfecture de Carcassonne, estimée à un millier de personnes par les organisateurs.

Les vignerons, qui étaient largement représentés dans la foule, étaient accompagnés de plusieurs organisations syndicales agricoles et de représentants du secteur du bâtiment, a constaté un correspondant de l'AFP. « C'est un point de départ, un premier avertissement très réussi », affirme le responsable du syndicat.

Les vignerons et agriculteurs réclament des mesures d'accompagnement pour faire face à l'inflation qui met en péril leurs bénéfices sur l'année. La mobilisation audoise pourrait évoluer dans les jours à venir. « On se dirige vers des blocages de raffineries », prévient Frédéric Rouanet. Plusieurs dépôts pétroliers ont déjà été bloqués cette semaine en Bretagne et en Charente-Maritime.

Le gouvernement a présenté mercredi son « plan de résilience » pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences du conflit en Ukraine, en allégeant à court terme leur facture énergétique. Il prévoit aussi des mesures destinées à rendre l'économie française moins dépendante de la Russie.

