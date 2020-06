Plan protéines La Fop se réjouit des annonces de Didier Guillaume

Dans une interview sur Public Sénat, le ministre de l’agriculture a annoncé la volonté du gouvernement français de travailler sur le sujet de la souveraineté alimentaire et l’organisation d’une conférence européenne à la rentrée. Il a évoqué, dans ce cadre, l'importance d'un plan protéines végétales, qui doit normalement être présenté en septembre ou octobre. Une présentation attendue de longue date par la Fop.

« Au nom de toute la filière des huiles et protéines françaises et de la Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux, nous nous félicitons des annonces faites ce matin par Didier Guillaume », a réagi Arnaud Rousseau, président de la Fop, par communiqué suite à l’interview du ministre de l'agriculture sur Public Sénat, le 18 juin.

En effet, depuis les annonces du président de la République en août 2019, lors du G7, sur l’importance de développer les protéines végétales en France, et le lancement d’une concertation pour l’élaboration d’un plan protéines, la filière commençait à s’impatienter. Comme il l’avait déjà évoqué la semaine passée, le ministre a annoncé que ce plan protéines serait finalement présenté en septembre ou octobre. « Nous serons attentifs à la tenue du calendrier annoncé ce matin et à ce que ces annonces se traduisent rapidement par des actes concrets sur le terrain », souligne Arnaud Rousseau dans sa déclaration.

La Fop se satisfait également de l’annonce d’une conférence européenne sur la souveraineté alimentaire, prévue à Paris à la rentrée, y voyant « une excellente nouvelle pour toute la filière des huiles et protéines, et plus largement pour le monde agricole français et européen ».

