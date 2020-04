Pac post-2020 Le débat national « ImPACtons » est suspendu

Le débat public national sur les enjeux de la future Pac, "ImPACtons !", est suspendu en raison de la crise liée au Covid-19.

La Commission nationale du débat public a décidé le 1er avril de suspendre tous les débats publics en cours, entraînant de fait la suspension du débat public « ImPACtons ! » lancé fin février sur les enjeux nationaux de la future politique agricole commune.

La hiérarchisation de la priorisation des objectifs pour la Pac 2021-2027 est terminée comme prévu par le calendrier, déjà décalé d’une semaine pour cause de coronavirus. Ces résultats de la hiérarchisation des objectifs du Plan stratégique national et la synthèse des contributions jusqu’à fin mars feront l’objet d’un rapport publié fin avril et à destination du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, rapport qui permettra au ministère de donner son point de vue.

L’Assemblée citoyenne sur l’agriculture se tiendra finalement du 27 au 29 septembre, et les débats publics dans les territoires commenceront à partir du 1er septembre.

Le site du débat public reste ouvert et actif, et un « kit de débat maison en ligne » sera mis à disposition pour donner à ceux qui le souhaitent un support d’échange et de discussion.

??Suite à l'annonce de la suspension du #DebatImPACtons, vous avez jusqu'au 3/04 minuit pour participer sur la plateforme en ligne https://t.co/dvsnbRMV0o! La plateforme restera ensuite accessible à la consultation jusqu’à sa réouverture (au + tard en septembre) #Agriculture #PAC — ImPACtons - le débat public sur l’agriculture (@DebatImPACtons) April 2, 2020

