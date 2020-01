Muncipales Le maire anti-phytos de Langouët ne se représente pas

• AFP

Le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) Daniel Cueff, devenu célèbre en raison de son arrêté anti-pesticides, ne se représentera pas aux élections municipales de mars, a-t-il indiqué lundi à l'AFP.

« Ça fait 20 ans que je suis maire. Vingt ans, c'est beaucoup et j'avais annoncé il y a six ans que ce serait mon dernier mandat », a expliqué Daniel Cueff, 64 ans, qui a annoncé sa décision samedi lors de ses vœux aux habitants de ce village de 600 habitants dans la campagne rennaise. Daniel Cueff a pris le 18 mai un arrêté interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques « à une distance inférieure à 150 m de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel ». Cet arrêté, annulé depuis par la justice, a lancé un vaste débat en France sur l'usage des pesticides. Plusieurs dizaines de communes ont pris par la suite des arrêtés similaires, dont Paris et Lille.



Le syndicat agricole majoritaire, « la FNSEA m'a toujours reproché d'avoir pris cet arrêté pour de basses raisons électorales mais je n'avais pas pensé une seconde à tout ce qui se passerait après », a déclaré Daniel Cueff. Le débat autour de la question des pesticides « a failli me faire revenir sur ma décision de ne pas me représenter. J'ai beaucoup hésité car je trouvais que j'avais une responsabilité morale », a-t-il ajouté. Daniel Cueff poursuivra finalement son combat en tant que président du collectif des maires anti-pesticides, qui a été créé le 19 décembre au Sénat, a-t-il précisé.

Un récit de son action des derniers mois doit sortir le 5 mars aux éditions Indigène. Il sera intitulé « Paysans, on vous aime, protégez-nous, protégez-vous ». Élu conseiller municipal en 1995, Daniel Cueff est maire de Langouët depuis 1999. Il a été conseiller régional de Bretagne de 2010 à 2015.

