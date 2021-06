Gestion des sécheresses Le ministre donne plus de pouvoir aux préfets de départements

Dans le cadre des travaux du Varenne agricole de l’eau, le ministre de l’agriculture a signé une instruction pour décentraliser davantage la gestion de la ressource en eau lors des épisodes de sécheresse. Les préfets de départements auront ainsi plus d’autonomie.

« Il convient de mettre en œuvre au niveau local les dispositions les plus appropriées de prévention et d’atténuation des effets économiques de la sécheresse sur les activités agricoles », rappelle une instruction signée le 22 juin par le ministre de l’agriculture, et destinée aux préfets de département. Dans le cadre du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique, Julien Denormandie souhaite ainsi leur donner davantage d’autonomie pour favoriser la réactivité au niveau local.

« Cette instruction invite les préfets à installer un suivi régulier et une cellule susceptible de prendre des décisions opérationnelles que ce soit sur les dispositifs d’aide, sur la gestion de tension sur les fourrages ou sur la biomasse », indique le communiqué du ministère de l’agriculture. Le texte les incite également à faciliter les mesures d’entraides et de solidarité proposées par les collectivités locales ou les professionnels agricoles.

Communiqué ?? | Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique : une première circulaire pour rénover les procédures « sécheresse » des préfets ? https://t.co/pWExuSCxJ0 — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) June 25, 2021

L’instruction fera l’objet d’un dispositif d’évaluation de sa mise en œuvre « dès cet automne », précise le ministère.

