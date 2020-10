« C'est un texte difficile, important qui ne veut pas opposer économie et écologie », a déclaré le ministre de l'agriculture en ouvrant les débats dans l'hémicycle. « La question est celle de notre souveraineté », a-t-il ajouté. « La filière de la betterave est aujourd'hui en danger », a mis en avant Julien Denormandie. En raison de la prolifération d'un puceron vert vecteur de la maladie qui affaiblit les plantes dans de nombreuses régions, les betteraves issues de semences non enrobées d'insecticide sont atteintes de « jaunisse ». La réintroduction de semences enrobées avec des néonicotinoïdes doit permettre de protéger les rendements sucriers.

Problème : ce type de pesticide a été interdit en 2018. Avec son projet de loi, le gouvernement s'appuie sur l'article 53 du règlement européen sur les phytosanitaires permettant de déroger à l'interdiction de certains produits lorsqu'il existe un « danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables ». « Aujourd'hui il n'existe pas d'alternative d'échelle, qu'elle soit chimique ou agronomique », a relevé Julien Denormandie.

NON, aujourd’hui il n’y a pas d’alternative ?? nous mettons 7m€ pour les trouver le plus vite possible.



NON, l’indemnisation ne marche pas ?? vous le savez, il n’est pas possible d’indemniser à 100%. Si vous étiez betteravier, que feriez-vous ? Vous arrêteriez de planter.