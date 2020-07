Aides Pac 2019 Les versements enfin dans les temps pour les aides bio et les MAEC

DJ Terre-net Média

Le ministère de l’agriculture a réalisé, au 30 juin, plus de 95 % des versements pour les aides à l’agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques, rétablissant le calendrier habituel des versements.

