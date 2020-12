Sécheresse Plusieurs avancées sur le plan d’urgence demandé par les céréaliers

Le président de l’AGPB, qui avait demandé au ministre un plan d’urgence pour les grandes cultures après une année catastrophique liée notamment à la sécheresse, s’est réjoui sur Twitter de « premières victoires clés ».

Après une moisson 2020 catastrophique, l’AGPB avait rencontré en août le ministre de l’agriculture Julien Denormandie pour lui demander la mise en place de mesures de soutien, à travers un plan d’urgence agricole.

« Aujourd'hui, c'est toute une mobilisation syndicale qui porte ses fruits avec des premières victoires clés », a salué le 2 décembre Éric Thirouin, président de l’AGPB, détaillant sur Twitter quatre avancées.

Quatre "victoires clés"

Premièrement, des cellules de crise sont déployées dans les départements pour soutenir la trésorerie des exploitations céréalières les plus impactées par la sécheresse. En fonction de l’impact de la sécheresse, le dégrèvement de la Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) sera automatique dans les départements les plus touchés.

Par ailleurs, les avances des aides Pac 2019 ont été versées dès octobre, à hauteur de 70 %, pour permettre aux céréaliers de préparer la campagne 2020/21 dans de meilleures conditions financières. Enfin, les prêts garantis par l’État, mis en place pour soutenir les entreprises économiquement touchées par la crise sanitaire, ont également été ouverts aux céréaliers victimes de la sécheresse.

D’autres mesures toujours attendues

Néanmoins, d’autres mesures demandées par l’AGPB sont toujours en attente, comme l’allègement de charges sociales avec prise en charge financière pour les situations les plus dramatiques. La demande de calcul sur l’année N des cotisations MSA est en négociation dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2021, tout comme celle de déblocage du fonds d’allègement des charges.

