France 2030 Un fonds de 500 millions d'euros pour les entrepreneurs innovants

• AFP

Un « fonds entrepreneurs du vivant », doté de 500 millions d'euros, va être créé dans le cadre du plan « France 2030 » pour soutenir les nouvelles installations en agriculture et l'innovation agricole et alimentaire, a annoncé jeudi soir le ministre de l'agriculture Julien Denormandie.

Sa mission sera de « soutenir les nouveaux installés, les start-up, les entreprises et coopératives agricoles et agroalimentaires qui innovent et investissent pour cette troisième révolution agricole, face aux défis de la nutrition et du carbone », a déclaré le ministre dans une vidéo enregistrée à l'occasion du 20e anniversaire de l'Agence Bio.

Ce fonds interviendra en co-investissement « pour accompagner la prise de risque et l'innovation agricole et alimentaire en France », a précisé le ministre. « Le développement de l'agriculture bio comme les entreprises des filières bio y auront toute leur place », a-t-il assuré au monde de la bio réuni au Parc floral de Vincennes.

Annoncé mardi par le président Emmanuel Macron, « France 2030 » prévoit un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur cinq ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir dans le pays.

Le président souhaite notamment investir 2 milliards d'euros dans des innovations de « rupture » dans l'agriculture, en particulier dans la robotique, le numérique et la génétique, pour une « alimentation saine, durable et traçable ».

Hausse de 10,5 % de la dotation pour l'agriculture bio

L'Agence Bio a été créée en 2001 par le gouvernement français pour chiffrer et analyser le marché et informer le grand public sur les enjeux de l'agriculture bio. Ses moyens vont être renforcés dans le cadre du projet de loi de finance 2022 avec une hausse de 10,5 % (275 000 euros) de sa dotation.

Le ministre a annoncé qu'il allait allouer en plus une subvention « complémentaire et exceptionnelle » de 200 000 euros « au service de la promotion » du mode de production biologique « pour répondre aux difficultés conjoncturelles, dès la fin du mois ».

En 20 ans, les surfaces cultivées en bio en France ont été multipliées par sept. La France figure désormais en tête des pays européens en termes de superficie cultivée en bio. Le nombre d'exploitations en bio a été multiplié par six en deux décennies, plaçant la France en deuxième position derrière l'Italie. « L'objectif est désormais d'atteindre 18 % de surface agricole utile consacrée à l'agriculture biologique en 2027 », a dit le ministre.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net