Varenne de l’eau La majorité des agriculteurs ne croient pas à l’efficacité concrète des mesures

• Delphine Jeanne Terre-net Média

Le sujet de la gestion de l’eau en agriculture est de plus en plus crucial au regard des conséquences du changement climatique, et les conditions météo actuelles le rappellent avec acuité. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a lancé en 2021 le Varenne agricole de l’eau et du changement climatique, une réflexion qui a abouti à différentes mesures. Pour autant, près de la moitié des agriculteurs n’ont pas entendu parler de ce travail.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également