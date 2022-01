Sondage Une majorité d’agriculteurs n’approuve pas la réforme de l’assurance récolte

Près de 53 % des agriculteurs ayant participé à un sondage sur Terre-net estiment que la réforme de l’assurance récolte en cours de discussion au Parlement ne répond pas aux objectifs affichés.

La réforme de l’assurance récolte vient d’être adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 janvier. Elle sera examinée par le Sénat en février pour une mise en place au 1er janvier 2023.

Alors que vous, agriculteurs, êtes de plus en plus vulnérables face aux aléas climatiques toujours plus fréquents et violents, cette réforme de l’assurance récolte, dont l’objectif affiché est de mieux vous protéger, ne reçoit pas votre approbation.

C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé sur Terre-net entre le 7 et le 14 décembre 2021 auprès de 1 479 répondants. Pour 52,94 % d’entre vous, « c’est encore une réforme pour enrichir les assureurs ». Pour 27,32 %, elle était nécessaire, mais il faut mieux attendre de voir concrètement son application avant de se prononcer sur son bien-fondé. Seuls 2,37 % d’entre vous pensent qu’elle va leur permettre de s’assurer davantage. Enfin, notons que 17,38 % n’ont pas connaissance de ce projet de loi.

En France, ce sont environ un tiers des agriculteurs qui sont couverts par un contrat d'assurance multirisque climatique. Bon nombre d’entre vous jugez encore son intérêt limité. Et vous qu’en pensez-vous ? Souscrivez-vous à une assurance récolte ? Pourquoi ? Laissez-nous vos commentaires !

