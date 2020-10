Réforme de la Pac Vote incertain des eurodéputés

Après un accord des Vingt-Sept mercredi sur la nouvelle Pac, destinée à promouvoir une agriculture « plus verte », le Parlement européen se prononce vendredi sur son propre texte, en vue de prochaines négociations avec les États membres.

« Chers eurodéputés, vos objectifs climatiques vagues et distants n'auront plus aucune valeur si vous échouez à voter contre cette Pac (..) C'est votre chance de transformer vos mots en action », a tweeté la jeune Suédoise, dénonçant les subventions européennes massives en faveur d'une agriculture intensive.

#VoteThisCAPdown is now trending in Sweden, among many other countries. This clearly shows where people stand.

And this DESPITE the fact that media continues to completely ignore this.

This morning I had to walk out during class to personally text MEPs... https://t.co/e7tSw8mTRf