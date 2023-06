- 6 à 6,4 % pour les produits alimentaires biologiques en 2022

La part du bio dans les achats se replie dans un contexte de « recul inédit » de la consommation alimentaire à domicile des ménages (- 5,1 %), qui ont vu leur pouvoir d'achat se rétracter à cause de l'inflation. En comparaison, la part de bio dépasse 10 % dans les caddies d'autres pays européens comme le Danemark ou l'Autriche, qui ont des politiques « très volontaristes », a souligné Laure Verdeau, directrice de l'Agence bio.

Les ventes de produits bio pour la consommation à domicile, qui représentent 92 % des débouchés du secteur, en valeur ont baissé de 4,6 % l'an passé, s'établissant à 12 milliards d'euros. « La plus forte baisse touche les 3 000 magasins bio, avec une chute de la fréquentation et près de 200 fermetures », a indiqué Laure Verdeau. Leurs ventes se replient de 8,6 %, et celles de la grande distribution de 4,6 %. À l'inverse, les 26 000 fermes bio, « qui font la conjugaison du bio et du local, sont en croissance » a-t-elle ajouté, avec des ventes qui progressent de 3,9 %.

Déjà une baisse de 1,4 % en 2021

En 2021, les ventes de produits bio destinés à la consommation à domicile (supermarchés, vente à la ferme, etc.) avaient déjà reculé de 1,4 %, une première baisse inédite depuis 2010. Les ventes de produits bio pour la consommation hors domicile ont, pour leur part, augmenté de 17 % en 2022, première année de reprise de pleine activité pour les restaurants après la pandémie de Covid-19.

La part de denrées bio dans la restauration collective reste stable avec 7 % des achats - encore loin de l'objectif de 20 % fixé en 2018 dans la loi Égalim - et tombe de 2 à 1 % dans la restauration commerciale, pour laquelle « tout reste à faire », a estimé la directrice de l'Agence bio. « Le marché se pilote autant par l'offre dans les champs que la demande dans les assiettes », a-t-elle commenté, soulignant le besoin « urgent » de relancer la consommation de produits bio. Pour aider l'agriculture biologique à traverser ces difficultés, le ministre de l'agriculture a annoncé mi-mai une « enveloppe de crise » dotée de 60 millions d'euros.